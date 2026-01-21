Avellino sfida la capolista Pesaro | alDel Mauro caccia allo sgambetto

Stasera, al Pala Del Mauro, si disputa il ventitreesimo turno di Serie A2 Old Wild West, con la Unicusano Avellino Basket che affronta la capolista Pesaro. Una sfida importante per i padroni di casa, che cercano di ottenere un risultato positivo in un momento cruciale della stagione. L'incontro rappresenta un’occasione per mettere alla prova le proprie capacità contro una squadra di vertice.

Tempo di lettura: 2 minuti È tempo di turno infrasettimanale per la Unicusano Avellino Basket, che questa sera torna sul parquet del Pala Del Mauro per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A2 Old Wild West. Palla a due alle ore 20:30 contro la Victoria Libertas Pesaro, formazione allenata da Spiro Leka. La gara arriva dopo una domenica dai risultati opposti: Avellino è uscita sconfitta dal campo di Torino, mentre Pesaro ha regolato Bergamo con il punteggio di 79-68, confermandosi tra le squadre più solide del torneo. All’andata i marchigiani si imposero nettamente per 93-72, conducendo il match con autorità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

