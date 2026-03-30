È stata annunciata una nuova raccolta di storie di Tex, il famoso personaggio dei fumetti, incentrata su avventure che coinvolgono anche il personaggio di Morales. La pubblicazione permette di recuperare alcune delle storie più memorabili di Tex e Morales, spesso ricordate per i temi di azione e rivoluzione presenti nelle trame. La raccolta si rivolge ai lettori che desiderano riscoprire queste avventure ormai disponibili in edizione rinnovata.

Tra le innumerevoli avventure che il nostro amato Tex ha compiuto in passato, quelle che maggiormente hanno fatto breccia sono quelle con il compagno d’avventure Morales e se non siete riusciti a leggerle alla loro epoca, ora è avete l’occasione giusta per recuperarle. Arriva in libreria e fumetteria il 3 aprile TEX. MONTALES, volume cult per tutti gli amanti di Aquila della Notte, che raccoglie tre storie firmate dalla leggendaria coppia Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Tex-Montales -©Sergio Bonelli Editore Montales è uno dei personaggi più noti dell’universo di Tex Willer. Ex fuorilegge messicano, compagno di scorribande di Tex, insieme hanno sconfitto la dittatura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tex ritorna con una raccolta all’insegna dell’avventura e della rivoluzione

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