Zidane ritorna in panchina deciso il futuro dell’ex Juve | gli aggiornamenti sulla sua nuova avventura

Zidane sta per tornare in panchina e sarebbe pronto a prendere in gestione la Nazionale, occupando il posto di Deschamps. La notizia circola con insistenza e si attendono ulteriori conferme ufficiali. Il tecnico francese ha manifestato l’interesse di tornare a lavorare come allenatore, dopo aver avuto esperienze con club di alto livello. La decisione sembra ormai presa e si aspetta solo l’annuncio ufficiale.

Zidane è sempre più vicino al ritorno in panchina. La volontà del tecnico francese è quella di guidare la Nazionale al posto di Deschamps. Le ultime. Il panorama del calcio internazionale sembra ormai pronto a un avvicendamento epocale sulla panchina dei vice-campioni del mondo. Nonostante le speculazioni che ciclicamente accostano i grandi nomi ai club più prestigiosi d’Europa, la rotta di Zidane appare tracciata con una precisione chirurgica. L’ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid, rimasto ai box per attendere l’occasione della vita, ha puntato tutto su un unico obiettivo: la guida della selezione transalpina. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte negli ambienti vicini alla Federazione, la strategia per il dopo-Deschamps è già stata definita nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zidane ritorna in panchina, deciso il futuro dell’ex Juve: gli aggiornamenti sulla sua nuova avventura Articoli correlati Ancelotti, la nuova avventura sulla panchina del Brasile: serenità e obiettivo MondialeIn senso rinnovato, la carriera di Carlo Ancelotti si apre a una nuova dimensione: il ruolo di ct della nazionale brasiliana propone una dinamica... Leggi anche: Napoli, deciso il futuro di Conte: cosa succederà in estate sulla panchina azzurra. Rivelazione importante Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zidane ritorna Temi più discussi: Zinedine Zidane vicino alla panchina della Nazionale francese; Secondo RMC, Zidane si sta avvicinando sempre di più alla guida della nazionale francese, con uno staff che ricorda quello della Francia 1998.; Zidane torna in panchina, dalla Francia l’annuncio: È confermato; Ci ho ripensato, torno in Nazionale: annuncio dell'ultima ora | A 39 anni vuole conquistare i Mondiali. Zidane pronto al ritorno in panchina? Dalla Francia filtra un’indiscrezione clamorosa che apre a uno scenario sorprendenteZidane pronto al ritorno in panchina? Dalla Francia filtra un’indiscrezione clamorosa che apre a uno scenario sorprendente ... calcionews24.com Zidane pronto a tornare in panchina nel 2027. ESPN: ecco dove alleneràZidane pronto a tornare in panchina nel 2027: ecco dove allenerà l’ex giocatore della Juventus e tecnico del Real Madrid Il mondo del calcio internazionale è scosso da una notizia clamorosa: Zinedine ... juventusnews24.com #Zidane ritorna a #Torino Il motivo della sua eventuale presenza x.com #Zidane ritorna a #Torino Il motivo della sua eventuale presenza - facebook.com facebook