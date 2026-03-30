terza categoria verso le sfide decisive

Nel campionato di Terza categoria del girone provinciale senese, il Meroni ha ottenuto l'accesso alla finale dei playoff dopo aver pareggiato 3-3 contro il San Rocco nella semifinale di ieri pomeriggio. La squadra, guidata dall’allenatore Maffei, affronterà ora l’Ancaiano in una sfida decisiva che determinerà la promozione. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, senza ancora una data ufficiale.

Meroni in finale dei playoff di Terza categoria nel girone provinciale senese. Giocherà dunque contro l’Ancaiano, il Meroni di mister Maffei, per effetto del 3-3 di ieri pomeriggio con il San Rocco nella semifinale. Un verdetto di parità, dopo 120’ compresi i supplementari, che premia il Meroni grazie al migliore piazzamento nella stagione regolare. Rammarico del San Rocco capace di incanalare la sfida nella giusta direzione per le proprie ambizioni. Zero a zero al 45’. E poi l’inizio ripresa favorevole al San Rocco che si porta sul 2-0 ma viene rimontato dai padroni di casa. Due a due il verdetto al 90’. Poi un gol per parte ai... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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