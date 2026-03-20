Domani inizia la ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria, con la fase finale della regular season che si avvicina alla conclusione. La partita tra Paperino e Colonnata si giocherà in casa del Colonnata, segnando uno degli incontri in programma per questa giornata. Le squadre coinvolte si preparano a scendere in campo per ottenere risultati importanti in quella che rappresenta l’ultimo scorcio della stagione.

Domani prenderà il via la ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria, con la "regular season" che sta volgendo al termine. Si comincia sabato alle 14,30 con due partite: Las Vegas andrà a Vaiano a sfidare il Prato Sport. I vaianesi puntano al secondo posto attualmente occupato dal San Giusto, che potrebbero conquistare qualora vincessero il recupero di campionato di mercoledì contro la Calenzanese (fissato per le 21 a Vaiano). Nell’altro incontro, al Galleni, si misureranno Prato Nord U21 e Montepiano. La capolista entrerà invece in scena alle 15, sempre di sabato: il Paperino San Giorgio sarà di scena a San Piero a Ponti (come sempre, da quando è stato chiuso il campo di San Giorgio a Colonica a seguito dei controlli di Asl) e giocherà contro il Colonnata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco le sfide di Terza categoria. Il Paperino a casa del Colonnata

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