Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha coinvolto quattro regioni italiane, tra cui l’Abruzzo, l’Umbria, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Durante le attività sono state arrestate una persona minorenne e sette altre sottoposte a perquisizioni. L’intervento ha sventato un piano di violenza contro una scuola, con dettagli ancora in fase di accertamento.

Operazione in quattro regioni: cosa è successo davvero?. Un’operazione antiterrorismo coordinata e capillare, scattata alle prime luci dell’alba, ha attraversato Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Toscana, portando all’arresto di un minorenne e a sette perquisizioni tra adolescenti. Al centro dell’inchiesta c’è un diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia, ora trasferito in un istituto penale minorile. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila su richiesta della Procura minorile. Le accuse sono pesanti: propaganda e istigazione a delinquere per odio razziale, etnico e religioso. detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Terrorismo tra i minorenni: piano di strage in una scuola italiana sventato all’ultimo minuto nel perugino

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