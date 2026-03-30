Terrorismo tra i minorenni | piano di strage in una scuola italiana sventato all’ultimo minuto nel perugino
Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha coinvolto quattro regioni italiane, tra cui l’Abruzzo, l’Umbria, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Durante le attività sono state arrestate una persona minorenne e sette altre sottoposte a perquisizioni. L’intervento ha sventato un piano di violenza contro una scuola, con dettagli ancora in fase di accertamento.
Operazione in quattro regioni: cosa è successo davvero?. Un’operazione antiterrorismo coordinata e capillare, scattata alle prime luci dell’alba, ha attraversato Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna e Toscana, portando all’arresto di un minorenne e a sette perquisizioni tra adolescenti. Al centro dell’inchiesta c’è un diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia, ora trasferito in un istituto penale minorile. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila su richiesta della Procura minorile. Le accuse sono pesanti: propaganda e istigazione a delinquere per odio razziale, etnico e religioso. detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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