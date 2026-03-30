#Terrorismo progettava strage in una scuola Scatta il blitz

Da iltempo.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minorenne di 17 anni, residente a Perugia e originario di Pescara, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri del Ros con l’accusa di terrorismo. La sua intenzione era di compiere una strage in una scuola e poi suicidarsi. Dopo l’arresto, è stato trasferito in un istituto penale minorile. L’indagine è ancora in corso e sono in corso ulteriori accertamenti.

Progettava di fare strage in una scuola per poi suicidarsi, il17enne pescarese domiciliato a Perugia che stamattina è stato arrestato con l'accusa di terrorismo dal Ros dei Carabinieri e successivamente trasferito in un istituto penale minorile. Il giovane - ritenuto gravemente indiziato per "propaganda e istigazione a delinquere" per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo - si ispirava ai fatti avvenuti nella Columbine High School, il 20 aprile 1999.   L'attività investigativa, coordinata dalla Procura Minorile di L'Aquila, ha permesso di contestare al giovane il reperimento e la diffusione di manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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