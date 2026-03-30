#Terrorismo progettava strage in una scuola Scatta il blitz

Un minorenne di 17 anni, residente a Perugia e originario di Pescara, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri del Ros con l’accusa di terrorismo. La sua intenzione era di compiere una strage in una scuola e poi suicidarsi. Dopo l’arresto, è stato trasferito in un istituto penale minorile. L’indagine è ancora in corso e sono in corso ulteriori accertamenti.

Progettava di fare strage in una scuola per poi suicidarsi, il17enne pescarese domiciliato a Perugia che stamattina è stato arrestato con l'accusa di terrorismo dal Ros dei Carabinieri e successivamente trasferito in un istituto penale minorile. Il giovane - ritenuto gravemente indiziato per "propaganda e istigazione a delinquere" per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo - si ispirava ai fatti avvenuti nella Columbine High School, il 20 aprile 1999. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura Minorile di L'Aquila, ha permesso di contestare al giovane il reperimento e la diffusione di manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #Terrorismo, progettava strage in una scuola. Scatta il blitz... Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Contenuti e approfondimenti su Terrorismo progettava strage in una... Temi più discussi: Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni; Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Umbria, progettava una strage in una scuola: minore in carcere per istigazione e terrorismo; Progettava una strage in una scuola, minore in carcere per istigazione e terrorismo. Progettava una strage a scuola: 17enne arrestato a Perugia per terrorismoIl giovane, in contatto con aree neonaziste, diffondeva via Telegram manuali con istruzioni per la fabbricazione di armi da fuoco ... msn.com Arresto 17enne per terrorismo: progettava una strage in una scuola ispirata alla ColumbineIl giovane di Pescara deteneva manuali per fabbricare armi e sostanze chimiche pericolose, aveva contatti con Werwolf Division, un gruppo Telegram che glorifica mass shooters ... msn.com Stava progettando una strage in una scuola, ispirata alla Columbine High School del 20 aprile 1999 il 17enne arrestato a Perugia con l'accusa di terrorismo. È quanto emerso dalle indagini del Ros, raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, in collab - facebook.com facebook Un diciassettenne pescarese, che vive nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare al termine di un'operazione antiterrorismo dei Carabinieri in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Progettava una strage a scuola. Il minore è ritenut x.com