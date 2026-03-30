Terrorismo minorenne perquisito nell' Aretino Un 17enne in manette | trovato manuale per costruire ordigni

Da arezzonotizie.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minorenne di 17 anni è stato arrestato nell'Aretino durante una perquisizione. Durante l'operazione sono stati sequestrati documenti, immagini, video e altri materiali che contenevano indicazioni su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, oltre a istruzioni per il sabotaggio di servizi pubblici e la costruzione di ordigni. La perquisizione ha portato all'individuazione di questi materiali, attribuendo al ragazzo un ruolo nelle indagini in corso.

Documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, istruzioni su come costruire un ordigno: sono file, immagini e video e materiale di cui era in possesso un 17enne di Pescara, residente in provincia di Perugia che è stato raggiunto questa mattina da un ordine di custodia cautelare. Un'operazione condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana nell'ambito della quale anche ad Arezzo è stata svolta una perquisizione, proprio nell'abitazione di un altro minorenne. Il 17enne pescarese è accusato "di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

terrorismo minorenne perquisito nell aretino un 17enne in manette trovato manuale per costruire ordigni
© Arezzonotizie.it - Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: trovato manuale per costruire ordigni

Articoli correlati

Terrorismo, 17enne in manette a Perugia. Perquisizioni in 4 RegioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto...

Perugia, 17enne in manette per terrorismo. Perquisizioni in quattro regioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto...

Altri aggiornamenti su Terrorismo minorenne perquisito...

Temi più discussi: Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: trovato manuale per costruire ordigni; Terrorismo, arrestato 17enne pescarese: l’intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine; Perugia, 17enne in manette per terrorismo. Perquisizioni in quattro regioni; Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese. Perquisizioni in 4 regioni.

Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese. Perquisizioni in 4 regioni(Adnkronos) - Un 17enne è stato arrestato perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre ch ... msn.com

Perugia, 17enne in manette per terrorismo. Perquisizioni in quattro regioniCarabinieri in azione per perquisizioni. (Foto: Archivio Ufficio Stampa carabinieri/LaPresse) Un 17enne pescarese, domiciliato ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.