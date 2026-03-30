Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l'accusa di aver pianificato una strage scolastica ispirata alla sparatoria di Columbine. Il minorenne era in comunicazione con un gruppo Telegram chiamato «Werwolf Division», caratterizzato da ideologie neonaziste. Le indagini hanno portato al suo fermo, che si è verificato in seguito a approfonditi accertamenti delle forze dell'ordine.

Voleva compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio: un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia è stato arrestato perché gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è scattata nelle prime ore della mattina in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Terrorismo, arrestato a Perugia un 17enne: programmava una strage scolastica ispirata alla Columbine

Articoli correlati

"Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle...

"Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle...

Approfondimenti e contenuti su Terrorismo arrestato a Perugia un...

Temi più discussi: Terrorismo, manuali per costruire armi: arrestato 17enne pescarese; Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Progettava strage in una scuola, 17enne arrestato a Perugia. Indagati altri 7 minorenni; Progettava una strage in una scuola, minore in carcere per istigazione e terrorismo.

Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, progettava strage a scuola in nome della razza arianaTerrorismo, 17enne pescarese arrestato a Perugia: voleva compiere una strage a scuola simile a quella avvenuta alla Columbine High School ... virgilio.it

Perugia: arrestato un 17enne, indagato per terrorismo | Programmava una strage a scuola e alcuni attentati17enne arrestato a Perugia: è accusato di terrorismo e stava programmando una strage a scuola, con una matrice neonazista ... ilsussidiario.net

Stava progettando una strage in una scuola, ispirata alla Columbine High School del 20 aprile 1999 il 17enne arrestato a Perugia con l'accusa di terrorismo. È quanto emerso dalle indagini del Ros, raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, in collab - facebook.com facebook

Il minore è indiziato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. x.com