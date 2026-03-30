Un ragazzo di 17 anni, residente tra Pescara e Perugia, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta sul terrorismo. Le autorità hanno effettuato perquisizioni anche a Bologna nel corso delle indagini condotte dai carabinieri del Ros. La vicenda riguarda un progetto di strage presso un istituto scolastico, portato avanti dall'adolescente.

Arrestato un minorenne tra Abruzzo e Umbria. L’inchiesta dei Ros coinvolge anche Bologna: indagini su ambienti online neonazisti e suprematisti Passano anche per Bologna le indagini dei carabinieri dle Ros che hanno portato all'arresto di un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara ma domiciliato in provincia di Perugia. Le accuse a carico del minorenne sono gravissime: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre alla detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane stava pianificando un attacco in una scuola e lavorava alla fabbricazione di armi e ordigni, anche di tipo chimico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Terrorismo, 17enne progettava strage a scuola: perquisizioni anche a Bologna

Articoli correlati

Leggi anche: Terrorismo, progettava strage a scuola: 17enne in manette a Perugia

"Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle...

Ragazzo di 17 anni arrestato a Perugia per terrorismo, progettava strage a scuola

Aggiornamenti e notizie su Terrorismo 17enne progettava strage a...

Temi più discussi: Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni; Progettava una strage a scuola, arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia; Progettava una strage in una scuola: arrestato 17enne pescarese.

«Progettava una strage a scuola», 17enne arrestato per terrorismo: le chat su Telegram con il gruppo neonazista VIDEOUn 17enne di Pescara, che vive in provincia di Perugia, è stato arrestato e portato in un carcere minorile perché sospettato di propaganda e istigazione a ... ilgazzettino.it

Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - Stava programmando una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale vengono contestati anche i reati ... tuttosport.com

Un diciassettenne pescarese, che vive nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare al termine di un'operazione antiterrorismo dei Carabinieri in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Progettava una strage a scuola. Il minore è ritenut - facebook.com facebook

Terrorismo, arrestato 17enne: programmava una strage in una scuola e altri attentati. Perquisizioni in 4 regioni x.com