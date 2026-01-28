Perugia beccata a spacciare | 30enne in manette Guai anche per il cliente

I carabinieri di Perugia hanno arrestato una donna albanese di 30 anni a Ponte San Giovanni. La donna viene sorpresa a spacciare droga e finisce in manette. Anche il cliente coinvolto è nei guai.

Pusher in manette e cliente nei guai. È successo a Ponte San Giovanni con i carabinieri di Perugia che hanno arrestato una 30enne albanese domiciliata in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata sorpresa dai militari mentre vendeva una dose di cocaina a un 44enne residente a Castiglione del Lago. I militari hanno perquisito la donna trovandola con altre sette dosi di cocaina addosso e 320 euro in contanti. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce altre otto dosi di cocaina e altri 1.390 euro in contanti. La donna è stata arrestata e per lei il giudice ha disposto la misura del divieto di dimora in Umbria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nella notte, i carabinieri di San Prisco hanno arrestato un uomo di 51 anni di Caserta per spaccio di crack, intervenendo anche sul fornitore denunciato.

