Un incidente si è verificato questa mattina sulla provinciale mentre uno scuolabus e un’auto sono entrati in collisione. A bordo dello scuolabus c’erano bambini delle elementari, e l’impatto ha causato diverse ferite tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire le dinamiche dello scontro.

Paura sulla provinciale durante il tragitto verso la scuola. Il silenzio di una mattina come tante è stato spezzato da un incidente che ha gettato nell’ansia l’intera comunità. Uno schianto improvviso, in un tratto di strada che di solito è tranquillo, ha coinvolto un’auto e uno scuolabus con a bordo bambini delle elementari. La dinamica resta al vaglio delle autorità, ma le prime immagini della scena raccontano un impatto violento e improvviso. Il bilancio è drammatico come lasciano intuire le immagini impressionanti dei due veicoli accartocciati dopo il violentissimo impatto. Incidente a Trovo, Pavia: lo schianto in rettilineo. Secondo quanto riportato dal Corriere, lo scontro è avvenuto intorno alle otto e mezza sulla strada provinciale 22, tra Trivolzio e Trovo, a circa quindici chilometri da Pavia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile schianto tra uno scuolabus e un’auto: a bordo bambini delle elementari

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