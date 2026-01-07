Nel pomeriggio di oggi, a Cervaro, in provincia di Frosinone, uno scuolabus con sette bambini delle elementari si è ribaltato su un fianco dopo una discesa ripida. L’incidente ha generato preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per i piccoli coinvolti. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e le condizioni dei bambini, garantendo il supporto necessario.

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove uno scuolabus con a bordo sette bambini delle elementari si è ribaltato su un fianco al termine di una ripida discesa. L’incidente è avvenuto in via Fionda, all’altezza dell’incrocio con via Pacitti, mentre il mezzo stava affrontando una curva. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso aderenza proprio lungo il tratto in pendenza. I piccoli passeggeri sono stati fatti uscire rompendo il vetro posteriore: nessuno di loro ha riportato ferite serie, anche se lo spavento è stato notevole. Un bambino è stato accompagnato in via precauzionale al pronto soccorso di Cassino dopo aver battuto la testa e riportato un lieve livido; le sue condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scuolabus si ribalta in provincia di Frosinone: a bordo sette bambini delle elementari

Leggi anche: Si ribalta uno scuolabus con sette bambini a bordo: probabile surriscaldamento dei freni in discesa

Leggi anche: Paura a Frosinone, si ribalta scuolabus con 7 bambini: nessun ferito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scuolabus con 7 bambini a bordo si ribalta, paura ma nessun ferito; Domani 7 gennaio chiuse scuole e cimiteri a Pontecorvo e Frosinone.

Paura a Cervaro, scuolabus si ribalta con bambini a bordo: la situazione - Si ribalta scuolabus a Cervaro, in provincia di Frosinone: grande spavento per i piccoli passeggeri e intervento immediato dei soccorsi lungo una strada in discesa. notizie.it