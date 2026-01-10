Terremoto a Reggio Calabria | scossa di magnitudo di 5.1 Epicentro al largo della costa ionica

Alle prime luci dell’alba, Reggio Calabria e i territori circostanti hanno vissuto una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, con epicentro al largo della costa ionica. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità, che stanno monitorando la situazione e verificando eventuali danni. Restano in vigore le misure di sicurezza e le aggiornamenti sulla situazione saranno forniti nel corso della giornata.

Reggio Calabria, 10 gennaio 2026 – Paura all’alba a Reggio Calabria e provincia per una forte scossa di terremoto. Il sisma di magnitudo 5.1, con epicentro in mare a oltre 20 chilometri dalla costa ionica calabrese, è stato chiaramente avvertito anche a Messina e in altre zona della Sicilia e della Calabria. Secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è verificato alle ore 5:53 a una profondità di 65 chilometri. Numerose le segnalazioni giunte al 112. Tuttavia non si registrano danni, secondo quanto riferito all'Ansa dal capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica Leggi anche: Nuova scossa di terremoto al largo della costa garganica: epicentro a 13 chilometri da Lesina Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto magnitudo 5,1 avvertita a Reggio Calabria; Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria; Forte scossa avvertita in città; Terremoto all’alba in Calabria, scossa 5.1 al largo delle coste reggine ·. Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica - Reggio Calabria, 10 gennaio 2026 – Paura all’alba a Reggio Calabria e provincia per una forte scossa di terremoto. quotidiano.net

Forte scossa di terremoto registrata a Reggio Calabria, la magnitudo pari a 5.1 - Numerose le segnalazioni anche da Messina e da altre zone della Sicilia e della Calabria. msn.com

Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita anche in Sicilia: nessun danno segnalato - 1 è stata registrata alle 5:53 di questa mattina al largo della costa ionica della Calabria. laquilablog.it

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 5.1 ore 05:53 IT del 10-01-2026 a Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Prof= 64.8 Km #INGV_44931612 x.com

28 dicembre 1908: la Calabria ricorda il terremoto che distrusse Reggio. Uno dei più gravi della storia italiana: causò quasi 100mila morti. Nella citta calabrese, tra i primi ad arrivare in soccorso della popolazione furono i marinai russi della flotta zarista. https:// - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.