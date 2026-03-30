terremoto in calabria scossa nel reggino

Nella mattinata del 30 marzo, alle ore sei circa, si è verificata una scossa di terremoto nel territorio del Reggino. La magnitudo rilevata è stata di 3.0. Non sono stati segnalati danni o feriti. La zona interessata comprende alcune aree della provincia di Reggio Calabria. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettuando verifiche sul territorio.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria. Intorno alle sei del 30 marzo, un sisma di magnitudo 3.1 ha colpito San Roberto, piccolo comune di nemmeno 1.500 abitanti. L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo ha rilevato a circa 16 Km di profondità.? DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.1 ore 05:58 IT del 30-03-2026 a 4 km NE San Roberto (RC) Prof= 15.8 Km #INGV45457302 https:t.co21hQYFptU5 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 30, 2026 Al momento non si segnalano danni né a cose né a persone. Un’altra scossa, più leggera, era stata registrata già intorno alle 5 del mattino del 29 marzo, sempre in provincia di Reggio Calabria.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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