Paura in mattinata | scossa di terremoto in Calabria avvertita anche nel Salento

Nella mattinata di sabato 10 gennaio, un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito in Calabria, con ripercussioni anche nella provincia di Lecce. L’evento sismico ha creato preoccupazione tra la popolazione locale, che ha percepito le scosse in diverse aree del Sud Italia. La situazione è in fase di monitoraggio, mentre le autorità competenti valutano eventuali conseguenze e misure di sicurezza.

LECCE – Paura nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, per un terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter, che ha interessato la zona meridionale della Calabria e le cui scosse sono state avvertite anche nella provincia di Lecce.Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, la profondità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Reggio Calabria Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, scossa avvertita anche in provincia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sciame sismico nel cratere: decine di scosse di terremoto, la più forte di Magnitudo 3.8 a Sant'Angelo in Pontano; Terremoto nei Campi Flegrei, due scosse di 3.1 e 2.9 un minuto dall'altra spaventano gli abitanti nella notte; Sciame sismico nel cratere: decine di scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.8 a Sant'Angelo in Pontano; Terremoto al largo della Calabria: avvertito anche a Catania e Messina. Calabria, terremoto di magnitudo 5.1 al largo della costa ionica. Paura a Reggio e Messina, linea ferroviaria sospesa - Circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella Ionica e Melito ... ilfattoquotidiano.it

Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: la scossa avvertita anche in Sicilia. Stop ai treni sulla linea Catanzaro-Melito - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e ... ilmessaggero.it

Terremoto, brivido sismico all’alba e memoria storica: la Sicilia tra la scossa di oggi e il ricordo del 1693 - Ragusa – Un risveglio di paura ha scosso il Sud Italia questa mattina, sabato 10 gennaio. quotidianodiragusa.it

