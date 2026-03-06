Terremoto in Calabria trema anche la Puglia | scossa avvertita distintamente nel Salento

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata sulla costa ionica della Calabria, causando vibrazioni percepite anche in Puglia e Basilicata. La terra ha tremato in diverse zone, e i residenti hanno sentito chiaramente il movimento. Non sono stati segnalati danni o feriti nelle aree interessate.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha fatto tremare nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, la costa ionica della Calabria, avvertito fino a Puglia e Basilicata. Il sisma, registrato dall’INGV alle ore 14:21, ha avuto il suo epicentro nel Mar Ionio, a circa 13 km dalla costa cosentina nei pressi di Calopezzati, con un ipocentro localizzato a una profondità di 22,2 km. Nonostante la distanza, le onde sismiche hanno attraversato il Golfo di Taranto venendo avvertite distintamente dalla popolazione pugliese. La scossa avvertita in Puglia Numerose le segnalazioni giunte dal Salento, dalla provincia di Brindisi a Torre e in particolare da Taranto, dove molti cittadini hanno percepito chiaramente il movimento tellurico, come confermato dai numerosi report sui social network e dalle chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Terremoto in Calabria, trema anche la Puglia: scossa avvertita distintamente nel Salento Paura in mattinata: scossa di terremoto in Calabria avvertita anche nel SalentoLECCE – Paura nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, per un terremoto di magnitudo 5. Leggi anche: Trema la terra nel Foggiano: scossa di terremoto avvertita dal Gargano all'Alto Tavoliere Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo Contenuti utili per approfondire Terremoto in Calabria trema anche la.... Temi più discussi: Trema la terra in Calabria: registrate diverse scosse di terremoto nel crotonese; Trema la Costa Ionica: sequenza di scosse davanti a Crotone, avvertito sisma di magnitudo 3.5; Trema la provincia di Salerno: scossa di terremoto nella zona sud; Nuova scossa di terremoto in provincia di Cosenza. Epicentro in Sila a Longobucco, magnitudo 2.5. Terremoto in Calabria, trema anche la Puglia: scossa avvertita distintamente nel SalentoUna scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha fatto tremare nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, la costa ionica della Calabria, ... msn.com Terremoto al largo di Cosenza con scossa di magnitudo 3,9 avvertito in più comuni, si è sentito forteScossa di terremoto al largo di Cosenza, magnitudo 3.9: diverse persone, sui social, hanno testimoniato di averla sentita ... virgilio.it TERREMOTO A ISCHIA - registrato nella zona di Casamicciola Terme - facebook.com facebook Terremoto oggi in Calabria: zona, magnitudo e profondità x.com