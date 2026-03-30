Terremoto in Calabria la scossa di magnitudo 3.1

Oggi in Calabria si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, localizzata a circa quattro chilometri a nord-est di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria. L'evento sismico si è verificato nel pomeriggio e non sono state segnalate al momento danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha avviato le verifiche nelle zone interessate.

(Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 30 marzo in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata a 4 chilometria Nord-est di San Roberto in provincia di Reggio Calabria. E' stata registrata alle 5.58 di questa mattina, a 16 chilometri di profondità. L'altro comune più vicino alla scossa è Scilla (6 chilometri). —[email protected] (Web Info) Evelina Sgarbi, l’appello ad Achille Lauro: “Vorrei conoscerlo”. E la dedica a papà Vittorio Evelina Sgarbi, l’appello ad Achille Lauro: “Vorrei conoscerlo”. E la dedica a papà Vittorio Serena Grandi, tensioni con Corinne Clery: “Accuse infondate”. L’appello di Venier... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.8Home > Cronaca > Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, scossa avvertita anche in provincia

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina

Contenuti utili per approfondire Terremoto in Calabria la scossa di...

Temi più discussi: Terremoto oggi in provincia di Reggio Calabria, la scossa di magnitudo 3.1; Terremoto al largo delle Eolie, due scosse di magnitudo 4.6 e 4.3: avvertite anche a Palermo, Messina e Reggio Calabria; Brusco risveglio tra Calabria e Sicilia, terremoto scuote Reggio e Messina | DATI e MAPPE; Terremoto nel mar Tirreno meridionale e Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria.

Terremoto: la terra trema al largo della costa calabrese?Scossa di magnitudo 2.5 localizzata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’ipocentro profondo ha evitato consegu ... zoom24.it

Terremoto alle Eolie, scossa avvertita anche a Reggio CalabriaPALERMO La scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata alle Isole Eolie è stata avvertita dalla popolazione anche a Palermo e nel Messinese. In precedenza un’altra scossa, di magnitudo 4.6, era st ... corrieredellacalabria.it

#Terremoto in provincia di #Reggio #Calabria, in #Calabria, a #Solano. #Magnitudo 3.1. Ecco qui i dettagli x.com

Terremoto in Albania: scossa nel cuore del Paese, a Sud di Durazzo e Tirana | DATI e MAPPE - facebook.com facebook