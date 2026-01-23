Terremoto in Calabria scossa avvertita in provincia di Catanzaro | magnitudo 3.8

Oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nella provincia di Catanzaro, Calabria. L'evento è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza.

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime stime dell'Ingv, la magnitudo è di 3.8 e l'epicentro è individuato a 3 km NE da Serrastretta (CZ) a 10 km di profondità.? DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.8 ore 15:20 IT del 23-01-2026 a 3 km NE Serrastretta (CZ) Prof= 10.1 Km #INGV44992072 https:t.coWH5XWwlgB0 — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 23, 2026

