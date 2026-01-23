Terremoto in Calabria scossa avvertita in provincia di Catanzaro | magnitudo 3.8

Da lapresse.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nella provincia di Catanzaro, Calabria. L'evento è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza.

 Una scossa di  terremoto  è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime stime dell’Ingv, la magnitudo è di 3.8 e l’epicentro è individuato a 3 km NE da Serrastretta (CZ) a 10 km di profondità.? DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.8 ore 15:20 IT del 23-01-2026 a 3 km NE Serrastretta (CZ) Prof= 10.1 Km #INGV44992072 https:t.coWH5XWwlgB0 — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 23, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

terremoto in calabria scossa avvertita in provincia di catanzaro magnitudo 38

© Lapresse.it - Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.8

Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in CalabriaOggi a Catanzaro si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.

Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, scossa avvertita anche in provinciaNelle prime ore di oggi, Reggio Calabria e zone limitrofe hanno avvertito una scossa di terremoto di magnitudo 5.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Scossa di terremoto nella Locride: epicentro Grotteria; Terremoto 4.3 nel Mar Ionio, scossa avvertita in Calabria; Due terremoti nel giro di pochi minuti nel Messinese, epicentro Militello rosmarino.

terremoto in calabria scossaTerremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo tra 3.7 e 4.2Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, alle 15:20, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime stime dell’Ingv, ... lapresse.it

terremoto in calabria scossaTerremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in CalabriaSecondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo tra 3.8 della scala Richter ha colpito la provincia calabrese alle ore 15 ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.