Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria scossa avvertita anche in provincia

Da reggiotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di oggi, Reggio Calabria e zone limitrofe hanno avvertito una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. L’evento sismico si è verificato lungo la costa sud-orientale della Calabria, provocando timori tra la popolazione e interventi di verifica da parte delle autorità. La situazione è monitorata costantemente per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Un brusco risveglio per Reggio Calabria e l’area dello Stretto. Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nelle prime ore di oggi lungo la costa sud-orientale calabrese, facendo tremare anche la provincia reggina.Secondo quanto comunicato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Reggio Calabria

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria; Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria; Calabria, scossa di terremoto magnitudo 5.1; Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria.

terremoto magnitudo 51 reggioTerremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica - Reggio Calabria, 10 gennaio 2026 – Paura all’alba a Reggio Calabria e provincia per una forte scossa di terremoto. quotidiano.net

terremoto magnitudo 51 reggioScossa di terremoto magnitudo 5.1 al largo dello Ionio, avvertita a Reggio Calabria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5. tg24.sky.it

terremoto magnitudo 51 reggioCalabria, scossa di terremoto magnitudo 5.1 - 53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. giornaledibrescia.it

Forte terremoto magnitudo 5.1 avvertito in Calabria e Sicilia, nessun danno segnalato

Video Forte terremoto magnitudo 5.1 avvertito in Calabria e Sicilia, nessun danno segnalato

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.