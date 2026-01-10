Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria scossa avvertita anche in provincia

Nelle prime ore di oggi, Reggio Calabria e zone limitrofe hanno avvertito una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. L’evento sismico si è verificato lungo la costa sud-orientale della Calabria, provocando timori tra la popolazione e interventi di verifica da parte delle autorità. La situazione è monitorata costantemente per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Un brusco risveglio per Reggio Calabria e l'area dello Stretto. Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nelle prime ore di oggi lungo la costa sud-orientale calabrese, facendo tremare anche la provincia reggina.Secondo quanto comunicato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di.

Scossa di terremoto magnitudo 5.1 al largo dello Ionio, avvertita a Reggio Calabria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5. tg24.sky.it

Calabria, scossa di terremoto magnitudo 5.1 - 53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. giornaledibrescia.it

Forte terremoto magnitudo 5.1 avvertito in Calabria e Sicilia, nessun danno segnalato

CALABRIA – TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.1 AL LARGO DELLA COSTA CALABRA Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5.53 di oggi, sabato 10 gennaio 2026, con epicentro in mare, al largo della costa sud-orientale della Calabr - facebook.com facebook

L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

