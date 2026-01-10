Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All' alba

Nella zona dello Stretto di Messina, all'alba di oggi si è verificato un terremoto di magnitudo 5,1 con epicentro in mare Ionio. La scossa è stata avvertita principalmente a Reggio Calabria e in Sicilia. Gli esperti stanno monitorando la situazione, mentre le autorità si preparano a gestire eventuali conseguenze.

Epicentro in mare Ionio. La scossa di magnitudo 5,1 è stata avvertita in particolare a Reggio Calabria ma anche dall'altra parte dello stretto, in Sicilia. Terremoto in Calabria, sisma magnitudo 3.7 nel Crotonese; Terremoto PUGLIA, scossa di magnitudo 3.2 a Foggia: cosa è successo. Terremoto, forte scossa sveglia la Calabria: epicentro a Brancaleone, paura anche in Sicilia [DETTAGLI] - Una forte scossa di terremoto ha svegliato la città nelle prime ore del mattino, generando paura e apprensione tra la popolazione.

Forte e lunga scossa di terremoto 5.0 nell'area dello Stretto di Messina. Epicentro in Calabria - 0 è stata registrata alle 05:53 nel Mar Ionio, con epicentro in mare e a circa 17 chilometri da Brancaleone ... messina.gazzettadelsud.it

Forte scossa di terremoto all’alba scuote tutta la Calabria - Il sisma di magnitudo 5, ad appena 10 chilometri di profondità, poco dopo le 5. zoom24.it

Terremoto in provincia di Catania, in Sicilia, a Bronte. Magnitudo 3.3. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook

Due scosse di terremoto (magnitudo 2,5 e 3,4) sono state avvertite fra Rovereto e il Garda poco prima delle 15.30. L'epicentro a Gargnano. Non risultano feriti o danni. x.com

