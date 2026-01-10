Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All' alba

Nella zona dello Stretto di Messina, all'alba di oggi si è verificato un terremoto di magnitudo 5,1 con epicentro in mare Ionio. La scossa è stata avvertita principalmente a Reggio Calabria e in Sicilia. Gli esperti stanno monitorando la situazione, mentre le autorità si preparano a gestire eventuali conseguenze.

Epicentro in mare Ionio. La scossa di magnitudo 5,1 è stata avvertita in particolare a Reggio Calabria ma anche dall’altra parte dello stretto, in Sicilia.     L'articolo Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All'alba proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

