Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All' alba epicentro in mare

Nella zona dello Stretto di Messina, nelle prime ore del mattino, si è verificato un terremoto di magnitudo 5,1 con epicentro in mare Ionio, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata avvertita sia in Calabria che in Sicilia, evidenziando l’impatto sulla regione. Non sono stati segnalati danni significativi, ma la situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Epicentro in mare Ionio, a 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa di magnitudo 5,1 è stata avvertita appunto in Calabria ma anche dall'altra parte dello stretto, in Sicilia. Il terremoto è stato registrato alle 5,53. Nella zona orientale della Sicilia, nelle scorse ore, si erano registrate scosse lievi o anche, alcune, di media entità come quella alle 22,33 di ieri nella zona di Adrano (Catania) con magnitudo 3,2. (immagine: tratta da ingv.it)

