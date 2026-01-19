Il Terranuova Traiana in zona play off!

Il Terranuova Traiana si conferma in zona play-off dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cannara. Con i gol di Bruni e Sesti, la squadra mantiene il passo nelle posizioni di vertice del campionato. La partita, disputata il 19 gennaio 2026, testimonia la buona forma della formazione, che prosegue nel suo cammino con determinazione e continuità.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Con due gol di Bruni e Sesti il Terranuova Traiana continua a volare e vince sul campo del Cannara per 2 a 1. Una prestazione di grande sostanza quella dei biancorossi, che volano in classifica sognando addirittura i play off. Ha fatto il suo esordio l'ultimo acquisto Christian Iaiunese, che in pieno recupero ha avuto sui piedi anche la palla della possibile 3 a 1. Ma va bene così. A sbloccare il vantaggio ci ha pensato Pietro Bruni al 17'del primo tempo, Leveh otto minuti più tardi ha consentito agli umbri di pervenire al pareggio, ma al 15' della ripresa Davide Sesti ha riportato il Terranuova Traiana in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Terranuova Traiana si prepara alla sfida casalinga contro lo Scandicci, dopo aver vinto di misura contro il Poggibonsi allo “Stefano Lotti”. La squadra di mister Becattini affronta questa partita nel contesto del campionato 2026, con lo Scandicci in forma dopo la netta vittoria contro il Sansepolcro. Un incontro importante per entrambe le formazioni, che si contendersanno punti fondamentali per la classifica.

