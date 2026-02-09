Il Terranuova Traiana vola verso i play off

Da sport.quotidiano.net 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Terranuova Traiana si prepara a disputare i playoff dopo aver vinto il derby contro l’Arezzo. La partita ha portato più di una semplice vittoria in classifica, lasciando incertezza e speranza tra i tifosi. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, e ora punta a fare bene anche nelle prossime sfide.

Arezzo, 09 febbraio 2026 – Il derby aretino di Serie D consegna verdetti che vanno ben oltre il risultato finale. A Sansepolcro passa un Terranuova Traiana lucido e spietato, capace di colpire nel momento giusto e di indirizzare la gara con due gol nel giro di tre minuti, quanto basta per togliere certezze agli avversari e controllo alla partita. Cinico, ordinato, estremamente concreto: il successo valdarnese è la fotografia fedele di due squadre che oggi vivono momenti diametralmente opposti. Il Sansepolcro, raggiunto dal Cannara all’ultimo posto in classifica, appare fragile, svuotato di fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il terranuova traiana vola verso i play off

© Sport.quotidiano.net - Il Terranuova Traiana vola verso i play off

Approfondimenti su Terranuova Traiana

Il Terranuova Traiana in zona play off!

Il Terranuova Traiana si conferma in zona play-off dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cannara.

Nuovo colpo per il Terranuova Traiana

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

D:Terranuova verso i play off, bene il Montevarchi

Video D:Terranuova verso i play off, bene il Montevarchi

Ultime notizie su Terranuova Traiana

Argomenti discussi: La sfida tra due squadre della provincia consolida la posizione della squadra di Becattini in zona playoff. Il Terranuova passeggia sul fantasma Sansepolcro.

il terranuova traiana volaSerie D: Vola il Terranuova in piena zona Play OffIn serie D continua la marcia play off del Terranuova Traiana, bene anche il Montevarchi ma mancano le vittorie, servono punti per Trestina e Sansepolcro. teletruria.it

il terranuova traiana volaCalcio, il Siena targato Voria inizia con una vittoria ai danni del Terranuova TraianaL’era Voria si apre con tre punti importanti per il Siena, conquistati sul campo del Terranuova Traiana grazie a una vittoria di misura. Dopo un avvio un po’ balbettante, con i padroni di casa più int ... radiosienatv.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.