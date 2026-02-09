Il Terranuova Traiana vola verso i play off

Il Terranuova Traiana si prepara a disputare i playoff dopo aver vinto il derby contro l’Arezzo. La partita ha portato più di una semplice vittoria in classifica, lasciando incertezza e speranza tra i tifosi. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, e ora punta a fare bene anche nelle prossime sfide.

Arezzo, 09 febbraio 2026 – Il derby aretino di Serie D consegna verdetti che vanno ben oltre il risultato finale. A Sansepolcro passa un Terranuova Traiana lucido e spietato, capace di colpire nel momento giusto e di indirizzare la gara con due gol nel giro di tre minuti, quanto basta per togliere certezze agli avversari e controllo alla partita. Cinico, ordinato, estremamente concreto: il successo valdarnese è la fotografia fedele di due squadre che oggi vivono momenti diametralmente opposti. Il Sansepolcro, raggiunto dal Cannara all’ultimo posto in classifica, appare fragile, svuotato di fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Terranuova Traiana vola verso i play off Approfondimenti su Terranuova Traiana Il Terranuova Traiana in zona play off! Il Terranuova Traiana si conferma in zona play-off dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cannara. Nuovo colpo per il Terranuova Traiana Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. D:Terranuova verso i play off, bene il Montevarchi Ultime notizie su Terranuova Traiana Argomenti discussi: La sfida tra due squadre della provincia consolida la posizione della squadra di Becattini in zona playoff. Il Terranuova passeggia sul fantasma Sansepolcro. Serie D: Vola il Terranuova in piena zona Play OffIn serie D continua la marcia play off del Terranuova Traiana, bene anche il Montevarchi ma mancano le vittorie, servono punti per Trestina e Sansepolcro. teletruria.it Calcio, il Siena targato Voria inizia con una vittoria ai danni del Terranuova TraianaL’era Voria si apre con tre punti importanti per il Siena, conquistati sul campo del Terranuova Traiana grazie a una vittoria di misura. Dopo un avvio un po’ balbettante, con i padroni di casa più int ... radiosienatv.it ASD Terranuova Traiana. . Pronti a rivivere la ventitreesima stagionale di Serie D, sesta di ritorno Gli highlights del match #SansepolcroTerranuova 0-2 dallo stadio comunale #Buitoni di #Sansepolcro Servizio a cura di Alessio Romanelli #Forz facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.