Terni Volley Academy la rimonta riporta la luce | Martinez ‘matador’ e sorpresa Biasotto La svolta da Hristo Hristov

La Conad Pala Terni Volley Academy ha vinto al tie break contro Savigliano, conquistando così almeno una quarta partita e prolungando la serie di Play Out. La squadra ha reagito a una situazione complicata, con protagonisti Martinez e Biasotto, sotto la guida di Hristo Hristov. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2, segnando una svolta nella serie.

I rossoverdi riportano in parità la serie contro Savigliano. Allungata la sfida fino almeno alla quarta partita Una rimonta quasi insperata quanto desiderata per la Conad Pala Terni Volley Acacemy. I rossoverdi hanno battuto al tie break Savigliano (3-2) e si sono assicurati almeno la quarta partita, allungando la serie dei Play Out. Dopo un primo set da dimenticare i Dragons sono usciti alla distanza e (finalmente) nel momento decisivo non hanno perso lucidità portando a casa il quarto e determinante parziale. Andando a monitorare lo scout post partita sono proprio i numeri a delineare il successo dei ragazzi di coach Camardese. Trentadue punti per il ‘matador’ Javier Martinez capace di mettere a terra attacchi in diagonale e mani ‘fuori’ per variare il gioco ed essere davvero incontenibile per gli avversari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni Volley Academy, la rimonta riporta la luce: Martinez ‘matador’ e sorpresa Biasotto. La svolta da Hristo Hristov Articoli correlati Terni Volley Academy, punto pesantissimo in casa della capolista: Martinez e Biasotto stellari. Testa a testa per la salvezzaI rossoverdi escono dalla trasferta contro Reggio Calabria perdendo il terzo tie-break filato. Leggi anche: Terni Volley Academy, rimpianto e segnali positivi: Javier Martinez mattatore. La salvezza si decide nelle ultime tre Tutto quello che riguarda Terni Volley Academy Temi più discussi: Savigliano-Terni Volley Academy 3-0, inizia con una brutta sconfitta la serie Play Out dei Dragons; Terni Volley Academy-Savigliano, segui in DIRETTA il secondo match dei Play Out; Terni Volley sconfitta in gara 1 contro Savigliano; Pallavolo, play out, gara 2: Ternana Volley Academy-Savigliano 3-2. Terni Volley Academy-Savigliano, segui in DIRETTA il secondo match dei Play OutOperazione riscatto per la Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi ospitano il Savigliano nella seconda gara dei Play Out salvezza. Il primo match è stato appannaggio dei piemontesi (3-0) che ha ... today.it Verso Gara-2 Terni-Savigliano, Rossato: Continuiamo a restare unitiÈ già tempo di gara-2 per la serie playout tra Monge-Gerbaudo Savigliano e Terni Volley Academy. Dopo il successo per 3-0 ottenuto in gara-1 di fronte al pubblico amico, infatti, i biancoblù si trasfe ... ideawebtv.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-pallavolo-play-out-gara-2-ternana-volley-academy-savigliano-3-2/ - facebook.com facebook