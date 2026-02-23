Terni Volley Academy punto pesantissimo in casa della capolista | Martinez e Biasotto stellari Testa a testa per la salvezza

La Terni Volley Academy conquista un punto fondamentale contro la capolista Reggio Calabria, spinta dall’ottima prestazione di Martinez e Biasotto. La squadra di casa resiste agli attacchi avversari e si impegna fino all’ultimo set, portando a termine una partita combattuta. La partita si rivela decisiva nella corsa alla salvezza, offrendo segnali di forza e determinazione. Ora, i giocatori si preparano per la prossima sfida in calendario.

I rossoverdi escono dalla trasferta contro Reggio Calabria perdendo il terzo tie-break filato. Tre punti insperati al cospetto delle prime tre della graduatoria Un punto pesantissimo ottenuto dalla Terni Volley Academy al cospetto della capolista Reggio Calabria. I rossoverdi tornano dall’anticipo della sedicesima giornata con la consapevolezza di poter centrare la salvezza senza passare per i play-off. Il diretto avversario è ormai noto e dista una sola lunghezza, poiché anche Galatone ha perso al tie-break contro Sabaudia, aggiungendo comunque un punto alla classifica generale. Prestazione superlativa per i ragazzi di coach Camardese, che hanno allungato la sfida al quinto set contro una formazione che, solo in due occasioni, è uscita sconfitta dai palazzetti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Castellana Grotte-Terni Volley Academy 3-2, reazione d’orgoglio e punto pesantissimo per i rossoverdiIl Terni Volley Academy centra un punto pesante contro Castellana Grotte, la seconda in classifica.

Terni Volley Academy, rimpianto e segnali positivi: Javier Martinez mattatore. La salvezza si decide nelle ultime treJavier Martinez si distingue come protagonista nella sconfitta della Terni Volley Academy, che rischia di retrocedere dopo una partita difficile.

