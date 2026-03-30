Terni stretta sui controlli con tre provvedimenti | un daspo urbano un avviso orale e un divieto di ritorno

A Terni, la Questura ha adottato tre provvedimenti per rafforzare i controlli sul territorio. Sono stati emessi un daspo urbano, un avviso orale e un divieto di ritorno per alcune persone ritenute coinvolte in attività illegali. Questi interventi fanno parte di un’azione continuativa finalizzata a prevenire situazioni di illegalità e a migliorare la sicurezza urbana.

Negli ultimi giorni, al termine di mirate attività condotte dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati tre distinti provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi Prosegue l’azione di prevenzione e controllo del territorio da parte della Questura di Terni, su disposizione del Questore Abenante, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza urbana. Negli ultimi giorni, al termine di mirate attività condotte dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati tre distinti provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Il primo riguarda un giovane ternano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, nei cui confronti è stato emesso un Dacur il cosiddetto “Daspo urbano”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, stretta sui controlli con tre provvedimenti: un daspo urbano, un avviso orale e un divieto di ritorno Articoli correlati Terni, liti ed episodi di degrado urbano: divieto di ritorno per tre giovaniTre provvedimenti di ‘divieto di ritorno’ nel Comune di Terni – dalla durata di tre anni – sono stati emessi dal Questore Abenante. Daspo urbano e divieto dei fuochi d'artificio sui Carri di Sant'AntuonoFervono i preparativi per le sfilate dei Carri in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania.