Daspo urbano e divieto dei fuochi d' artificio sui Carri di Sant' Antuono

Durante la Festa di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania, si avvicinano le tradizionali sfilate dei Carri, eventi di grande richiamo locale. Per garantire la sicurezza di tutti, sono in vigore il Daspo urbano e il divieto di fuochi d'artificio durante le manifestazioni. Queste misure sono fondamentali per tutelare partecipanti e spettatori, assicurando che le celebrazioni si svolgano nel rispetto delle normative e della tranquillità pubblica.

Fervono i preparativi per le sfilate dei Carri in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate a Macerata Campania. Dopo l'estrazione dei numeri con cui sfileranno i Carri per le strade del paese, l'obiettivo principale adesso è che tutto avvenga senza rischi in termini di sicurezza.Per questo il. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Festa dei Carri di Sant'Antuono: il programma completo Leggi anche: Vietati bevande in vetro e in lattina e gli alcolici ai carristi per la Festa dei Carri di Sant'Antuono Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Disordini e minacce alle forze dell'ordine a Silanus vicino Nuoro, due giovani raggiunti da daspo urbano; Attacco alla polizia a Silanus, Daspo per due responsabili: niente bar per due anni; Aggredirono forze dell'ordine a Silanus, scatta il Daspo urbano; Disordini a Silanus, Daspo Urbano per due persone. Silanus, due persone colpite da Daspo Urbano per aggressione e disordini: provvedimento dopo controlli straordinari - Due persone di Silanus colpite da Daspo Urbano dopo disordini e aggressione nella notte di Natale. virgilio.it

Il provvedimento della Questura di Nuoro nei confronti di due residenti a Silanus - Nuoro Due uomini residenti a Silanus sono stati colpiti da un provvedimento di Divieto di accesso alle Aree urbane (Dacur), emesso dalla Questura di Nuoro, a seguito dei disordini avvenuti nella notte ... lanuovasardegna.it

Hanno esploso fuochi d’artificio e accerchiato le forze dell’ordine: scatta il Daspo - La misura di prevenzione personale vieta ai destinatari di accedere e sostare, per due anni, nei pressi di locali pubblici e delle aree del territorio di Silanus dove vengono somministrate bevande. linkoristano.it

Aggredirono forze dell'ordine a Silanus, scatta il Daspo urbano. Poliziotti e carabinieri furono accerchiati in piazza la sera di Natale #ANSA x.com

Aggredirono forze dell'ordine a Silanus, scatta il Daspo urbano. Poliziotti e carabinieri furono accerchiati in piazza la sera di Natale #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.