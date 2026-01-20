Terni liti ed episodi di degrado urbano | divieto di ritorno per tre giovani

A Terni, il Questore Abenante ha emesso tre provvedimenti di divieto di ritorno di tre giovani, della durata di tre anni ciascuno. La misura mira a prevenire ulteriori episodi di degrado urbano e di conflitti nella zona. Questi interventi sono parte delle azioni per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio comunale.

Tre provvedimenti di ‘divieto di ritorno’ nel Comune di Terni – dalla durata di tre anni – sono stati emessi dal Questore Abenante. Le misure sono state adottate nei giorni scorsi e nei confronti di tre giovani di età compresa tra i 19 e i 27 anni, rispettivamente di nazionalità marocchina, tunisina ed egiziana. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i provvedimenti scaturiscono da articolate attività di controllo del territorio e da interventi delle forze di polizia In occasione di recenti episodi di liti ed episodi di degrado urbano, personale della polizia di stato ha proceduto all’identificazione di alcuni soggetti consentendo l’avvio dell’istruttoria amministrativa che ha portato all’adozione delle misure necessarie per tutelare la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, progetto ‘Cittadella della giustizia’: “Degrado urbano e macro area esposta. Fare chiarezza”Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Terni, è stata presentata un’interrogazione riguardante il progetto ‘Cittadella della giustizia’.

