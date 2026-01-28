Frah Quintale ha appena annunciato le prime date del suo “Summer Tour 2026”. L’artista si prepara a salire sui palchi dei principali festival italiani durante l’estate, dopo aver fatto ascolti nei palasport. Le date sono ancora da definire, ma già si prevedono momenti importanti per i fan.

Frah Quintale ha annunciato le prime date del Summer Tour che lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it. Gli appuntamenti estivi faranno seguito a Palazzetti’26, la tournée in programma ad aprile. Cinque nuove date, prodotte da Live Nation, vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo i concerti nei palasport, Frah Quintale annuncia i primi appuntamenti del “Summer Tour 2026”

Approfondimenti su Frah Quintale

Ultime notizie su Frah Quintale

