A Terni, un dispositivo Photored installato all’incrocio tra viale dello Stadio, viale Aleardi e viale Giovanni Prati ha attirato l’attenzione dopo un’interrogazione presentata in consiglio comunale. Il consigliere Marco Celestino Cecconi ha evidenziato come i rallentamenti causati dal semaforo intelligente abbiano provocato significativi ritardi ai mezzi di soccorso e creato potenziali rischi per la sicurezza stradale.

Infatti, spesso le ambulanze hanno grandi difficoltà a superare l’incrocio senza perdere tempo, ostacolate dalle macchine in coda che hanno poco spazio di manovra per fare spazio ai mezzi d’emergenza. La situazione comporta “un rallentamento significativo dei mezzi di soccorso”, costretti talvolta anche a manovre pericolose come “l’invasione della corsia opposta”, con un conseguente aumento dei rischi per la sicurezza stradale. Non solo: il consigliere sottolinea come “il ritardo nei tempi di percorrenza può incidere negativamente sulla tempestività degli interventi sanitari”, soprattutto nei casi più gravi. Attraverso l’interrogazione si chiede quindi all’Amministrazione se sia a conoscenza della criticità e “se si intenda intervenire con urgenza per garantire condizioni di sicurezza e piena operatività per i mezzi di soccorso”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, photored al semaforo dell'incrocio Stadio-Aleardi-Prati: “Rallentamenti significativi dei mezzi di soccorso e rischi per la sicurezza”

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