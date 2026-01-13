Comitato per l’ordine e la sicurezza focus su aggressioni per le vie del centro di Terni e al pronto soccorso

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Terni ha avviato un’attenzione particolare alle recenti aggressioni nelle vie del centro e al pronto soccorso del Santa Maria. L’obiettivo è promuovere iniziative concrete per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e al personale sanitario, rafforzando il controllo e la prevenzione di comportamenti violenti. La tutela di tutti rappresenta una priorità per il benessere della comunità e la qualità dei servizi pubblici.

Focus su sicurezza in città e aggressioni al personale sanitario del pronto soccorso del Santa Maria di Terni. Domani, mercoledì 14 gennaio, è stato convocato dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando, un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto della situazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

