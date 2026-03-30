Nel luglio 2024 si è verificato l’abbattimento di un pino storico situato tra largo Villa Glori e Corso Tacito a Terni. La decisione ha suscitato numerose discussioni tra cittadini e associazioni, che avevano espresso opposizione contro l’eliminazione dell’albero. Recentemente, un rappresentante comunale ha dichiarato che l’intervento sarà seguito dalla creazione di un nuovo spazio verde, trasformando così una scelta difficile in un’area di vegetazione urbana.

“Nel luglio 2024 l’abbattimento del pino storico tra largo Villa Glori e Corso Tacito aveva sollevato molte polemiche. Una scelta difficile ma necessaria: le verifiche tecniche avevano classificato l’albero in classe di propensione al cedimento D, cioè con rischio elevato per la pubblica incolumità in una delle aree più frequentate della città. In quell’occasione era stato assunto un impegno chiaro: sostituirlo. Da subito è iniziato il lavoro per individuare una soluzione concreta, attraverso la definizione di un intervento sostenibile sotto il profilo tecnico ed economico e la costruzione della procedura necessaria al suo finanziamento. Un percorso fatto di interlocuzioni, adeguamenti progettuali e passaggi operativi, fino alla definizione dell’intervento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, Marco Iapadre: “Trasformare una scelta difficile e dolorosa in un nuovo elemento di verde urbano”

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