Terni Marco Iapadre | Piogge e sbalzo termico hanno causato un incremento esponenziale delle buche Al lavoro per colmarle

A Terni, le recenti piogge e le variazioni di temperatura hanno provocato un aumento significativo delle buche stradali. Marco Iapadre sottolinea che sono in corso interventi per riparare i danni causati da anni di abbandono e dall’intensa ondata di maltempo che ha interessato il territorio dall’inizio dell’anno. La priorità è garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade per cittadini e utenti.

