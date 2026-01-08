Terni Marco Iapadre | Piogge e sbalzo termico hanno causato un incremento esponenziale delle buche Al lavoro per colmarle
A Terni, le recenti piogge e le variazioni di temperatura hanno provocato un aumento significativo delle buche stradali. Marco Iapadre sottolinea che sono in corso interventi per riparare i danni causati da anni di abbandono e dall’intensa ondata di maltempo che ha interessato il territorio dall’inizio dell’anno. La priorità è garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade per cittadini e utenti.
“Anni di abbandono nelle bitumazioni e l’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo il nostro territorio dall’inizio dell’anno hanno messo a dura prova la tenuta del manto stradale. La combinazione di piogge incessanti e il forte sbalzo termico ha causato un incremento esponenziale di buche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
TERNI , MARTEDI 30 DICEMBRE 2025. FOTO BY MARCO PEROTTI. - facebook.com facebook
