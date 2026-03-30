Durante il consiglio comunale di lunedì 30 marzo è stata depositata e annunciata un'interrogazione riguardante la possibile soppressione della corte di Giustizia tributaria, che potrebbe portare all’accorpamento con quella di Perugia. La decisione, ancora in fase di discussione, riguarda un cambiamento che potrebbe influenzare le attività giudiziarie nella zona.

Una interrogazione è stata depositata e annunciata nel corso del Consiglio comunale di lunedì 30 marzo, inerente alla possibile soppressione della corte di Giustizia tributaria. A presentare l’atto il Consigliere comunale del Pd Leonardo Patalocco, in rappresentanza dei colleghi Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti, Michele Di Girolamo e della collega del Gruppo misto Roberta Trippini. Secondo quanto riportato nel testo: “A quanto si apprende da notizie di stampa, è in corso il piano di revisione nazionale della giustizia tributaria italiana. Il piano prevede il taglio di ventidue sedi in tutta Italia delle corti di giustizia tributaria locali, tra le quali compare la sede della nostra città che sarebbe soppressa e accorpata alla sede di Perugia”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, corte di Giustizia tributaria verso l’accorpamento con Perugia: “Inevitabili le conseguenze negative”

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