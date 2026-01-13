La Corte di Giustizia Tributaria | stop a Imu Ici e Tasi sui beni sequestrati

La Corte di Giustizia Tributaria ha stabilito che, sui beni sequestrati, non si devono pagare Imu, Ici e Tasi fin dal momento del sequestro, anche in caso di confisca definitiva. Questa decisione chiarisce le modalità di applicazione delle imposte su beni sottoposti a procedimenti di sequestro e confisca, offrendo maggiori certezze agli interessati e contribuendo a una interpretazione più chiara della normativa fiscale.

Beni sequestrati, stop a Imu, Ici e Tasi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria, chiarendo che le tasse non sono dovute già dal momento del sequestro e anche dopo la confisca definitiva. La decisione mette fine a anni di interpretazioni contrastanti e contenziosi.

