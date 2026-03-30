Il Consiglio comunale di Terni ha approvato all'unanimità una delibera che assegna la cittadinanza onoraria al maestro Mark Kostabi. La decisione si basa sull'assegnazione di questa onoraria in relazione a un rapporto che viene descritto come autentico, continuativo e profondo con la città. La proposta è stata approvata senza opposizioni.

La procedura era partita dopo: “Suggerimenti e sollecitazioni da parte di cittadini, associazioni e operatori culturali” Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità, la proposta di delibera riguardante l’assegnazione della cittadinanza onoraria al maestro Mark Kostabi. Un artista statunitense di origini estoni, che ha legato il proprio nome e la propria attività alla città, alla quale ha contribuito a dare lustro con le sue opere. La procedura di concessione ha successivamente riscosso il parere favorevole in sede di conferenza dei Presidenti dei gruppi e delle Commissioni consiliari. Infine il voto favorevole del Consiglio comunale con voto unanime. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, cittadinanza onoraria a Mark Kostabi: “Rapporto autentico, continuativo e profondo con la città”

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