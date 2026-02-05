Love Me Like I Love Terni | Un evento diffuso che unisce creatività relazioni commercio e amore autentico per la città

A Terni si accendono i festeggiamenti per il Santo patrono e per gli innamorati. L’artista ‘Lo Zoo di Simona’ ha organizzato un evento diffuso chiamato “Love Me Like I Love Terni”. Si tratta di un insieme di iniziative che coinvolgono creatività, relazioni e commercio, portando in strada momenti di condivisione e amore autentico per la città. Le diverse attività si susseguono in vari punti, creando un clima di festa che unisce cittadini e visitatori.

