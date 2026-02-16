Il Ministero invia il questionario sull’utilizzo degli smartphone in classe | chiesti regolamenti modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglie
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato un questionario alle scuole italiane per capire come gli studenti usano gli smartphone durante le lezioni. La richiesta riguarda le regole adottate, le modalità di custodia dei dispositivi e il coinvolgimento delle famiglie. In alcune scuole, gli insegnanti hanno già limitato l’uso dei cellulari, mentre in altre si cercano soluzioni per gestire meglio questa presenza. Il questionario mira a raccogliere dati concreti su queste pratiche.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato una rilevazione nazionale sull'uso degli smartphone in classe. A renderlo noto è stato il ministro Giuseppe Valditara, intervenuto al Gr1 Rai, spiegando che alle scuole è stato inviato un questionario per capire "come viene trattata" la questione nei diversi istituti.
Cellulari vietati nelle scuole: parte il monitoraggio nazionale. Il Ministero chiede regolamenti, modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglie
Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un monitoraggio su scala nazionale per controllare come le scuole stanno applicando il divieto di usare i cellulari in classe.
Utilizzo dello smartphone a scuola, Ministero: “Sì per le attività di orientamento”
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato l'autorizzazione all'uso dello smartphone a scuola, limitatamente alle attività di orientamento.
