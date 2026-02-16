Il Ministero invia il questionario sull’utilizzo degli smartphone in classe | chiesti regolamenti modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglie

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato un questionario alle scuole italiane per capire come gli studenti usano gli smartphone durante le lezioni. La richiesta riguarda le regole adottate, le modalità di custodia dei dispositivi e il coinvolgimento delle famiglie. In alcune scuole, gli insegnanti hanno già limitato l’uso dei cellulari, mentre in altre si cercano soluzioni per gestire meglio questa presenza. Il questionario mira a raccogliere dati concreti su queste pratiche.

