Da tre mesi l’RSA di Roveredo in Piano è chiusa. L’ospedale, che si occupava di disturbi alimentari, ha lasciato gli spazi pubblici vuoti e senza nessuna soluzione pronta. La città si interroga su quali siano le prossime mosse e sulle alternative possibili per riempire quel vuoto.

**Roveredo, chiusa la Rsa: lo spazio vuoto del centro per i disturbi alimentari** Sono passati tre mesi da quando l’Azienda Sanitaria Fiorentina ha ufficialmente chiuso l’ospedale RSA di Roveredo in Piano. Eppure, la struttura è rimasta inutilizzata. Non è soltanto un problema di mancata programmazione: si tratta di un collasso di aspettative. Le promesse fatte a Pordenone e al territorio, e che andavano in senso di rinnovamento sanitario, si sono trasformate in un silenzio. Un silenzio che si estende anche alle zone di attesa per un nuovo centro dedicato ai disturbi alimentari, uno spazio che doveva essere creato con l’attivazione dell’ex RSA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roveredo, chiusura della Rsa: spazi pubblici lasciati inerti e nuove proposte in attesa

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Roveredo è stata chiusa e ora gli spazi sono completamente vuoti.

Rsa in chiusura, famiglie in rivolta e tensione alle stelle: «Pazienti spostati come pacchi»PORDENONE - Già nove ospiti della Rsa di Roveredo in Piano sono stati trasferiti in altre strutture, in vista della chiusura del centro di via Carducci, fissata per il 31 dicembre. E i familiari sono ... ilgazzettino.it

RSA di Roveredo, stop di sei mesi alla chiusuraLa Rsa di Roveredo in Piano è salva, almeno per sei mesi. La decisione di prorogare il servizio è stata comunicata questa mattina all'assemblea dei sindaci dell'Ambito a Pordenone dall'assessore ... rainews.it

