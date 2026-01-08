Terni ottava edizione della ‘Half Marathon’ | divieti e limitazioni al traffico Tutte le vie e le piazze interessate

A Terni si svolge l’ottava edizione della ‘Half Marathon’, organizzata da #iloverun Athletic Terni. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno adottati divieti e limitazioni al traffico nelle vie e piazze interessate. Si consiglia di consultare le specifiche aree coinvolte per evitare disagi durante la giornata, garantendo al contempo la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

Terni Half Marathon, le strade interessate alla parziale sospensione del traffico veicolare - Domenica 11 gennaio 2026 va in scena l’ottava edizione della Terni Half Marathon organizzata da #iloverun Athletic Terni con il contributo della Fondazione Carit. umbria24.it

La città di corsa per l’ottava edizione della Terni Half Marathon Il via ufficiale è fissato per le ore 10:00 in Via Leopardi - facebook.com facebook

