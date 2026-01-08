Terni ottava edizione della ‘Half Marathon’ | divieti e limitazioni al traffico Tutte le vie e le piazze interessate
A Terni si svolge l’ottava edizione della ‘Half Marathon’, organizzata da #iloverun Athletic Terni. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno adottati divieti e limitazioni al traffico nelle vie e piazze interessate. Si consiglia di consultare le specifiche aree coinvolte per evitare disagi durante la giornata, garantendo al contempo la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.
Ottava edizione della ‘Terni Half Marathon’ ossia la manifestazione podistica curata da #iloverun Athletic Terni. Oltre seicento atleti parteciperanno alla mezza maratona in programma domenica 11 gennaio. Il percorso è distribuito per intero nel centro cittadino. Un giro da 10,433 chilometri da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
