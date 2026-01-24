Il caso Murlungo tiene banco | Residui velenosi della Farmoplant Sicuri di volerci costruire alloggi?
Il caso Murlungo riguarda la possibile costruzione di alloggi popolari sulla zona, al centro di polemiche tra residenti, associazioni e politica locale. Nonostante le rassicurazioni sul controllo dei terreni e la sicurezza, la situazione rimane tesa, con crescenti preoccupazioni riguardo ai residui potenzialmente velenosi della Farmoplant. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’analisi approfondita e trasparente prima di procedere con interventi edilizi in aree critiche.
di Daniele Rosi Avenza trattiene il fiato sulla questione Murlungo. Uno dei temi scottanti degli ultimi mesi, l’edificazione dei nuovi alloggi popolari nella zona del Murlungo, contestata da una parte dei residenti di Avenza, da associazioni e parte della politica locale, nonostante le rassicurazioni arrivate più volte dall’amministrazione comunale sui controlli fatti ai terreni, continua senza freni a tenere banco, assumendo toni ogni volta sempre più forti e preoccupati. Un timore silenzioso ma concreto, che serpeggia tra i cittadini e trasforma un’ipotesi di sviluppo in un motivo di allarme collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
