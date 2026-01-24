Il caso Murlungo tiene banco | Residui velenosi della Farmoplant Sicuri di volerci costruire alloggi?

Il caso Murlungo riguarda la possibile costruzione di alloggi popolari sulla zona, al centro di polemiche tra residenti, associazioni e politica locale. Nonostante le rassicurazioni sul controllo dei terreni e la sicurezza, la situazione rimane tesa, con crescenti preoccupazioni riguardo ai residui potenzialmente velenosi della Farmoplant. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’analisi approfondita e trasparente prima di procedere con interventi edilizi in aree critiche.

