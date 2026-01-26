Sul fronte del calciomercato del Pisa, la questione più discussa riguarda il futuro di Matteo Tramoni. La possibilità di un trasferimento al Palermo è al centro delle attenzioni, con le trattative tra le due società in corso. La decisione definitiva dipenderà dagli sviluppi delle negoziazioni e dalle valutazioni della dirigenza nerazzurra. Restano da definire i dettagli di un possibile trasferimento, che potrebbe avere ripercussioni sulla rosa del Pisa.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Sono ore caldissime sul fronte calciomercato in casa Pisa. E il tema che tiene banco è solo uno: Matteo Tramoni rimarrà al Pisa o no? Sarà ceduto al Palermo? La telenovela del mercato, alimentata soprattutto dai media locali siciliani ha trovato quindi verità, con la dirigenza nerazzurra che avrebbe aperto al trasferimento e starebbe attualmente al lavoro con quella rosanero per la cessione. Sarà Vero? Il calciomercato del Pisa. Tramoni in partenza? La prima offerta, di un prestito con obbligo di riscatto a cinque milioni di euro sarebbe stata rifiutata dal tandem Vaira-Corrado, che comunque stanno continuando a dialogare per trovare l’intesa giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarà Vero? Il punto neroazzurro: la telenovela Tramoni tiene banco

