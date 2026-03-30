Ternana Manlio Morcella rinuncia all’incarico di consulente legale

L’avvocato Manlio Morcella ha deciso di lasciare l’incarico di consulente legale della famiglia Rizzo, coinvolta nelle vicende della Ternana calcio. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, segnando un cambiamento nella gestione legale della società. Nessuna motivazione è stata resa nota pubblicamente, e il ruolo di Morcella non sarà più presente all’interno delle attività del club.

Un nuovo ‘scossone’ per la Ternana calcio. L’avvocato Manlio Morcella ha infatti rinunciato ha rinunciato all’incarico di consulente legale della famiglia Rizzo. A tal proposito lo studio legale ha formalizzato il proprio disimpegno dall’attività di consulenza. Contattato dalla redazione di www.ternitoday.it non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni. La famiglia Rizzo, alla fine del mese di novembre, aveva annunciato di rivolgersi all’avvocato Morcella dopo gli sviluppi legati al Progetto Stadio clinica: “Il professionista, che svolgerà il ruolo di coordinatore del Collegio difensivo ancora in via di definizione, rappresenterà la famiglia sul territorio, pure regionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, Manlio Morcella rinuncia all’incarico di consulente legale Articoli correlati Rogoredo, il consulente della difesa dell’agente Cinturrino lascia l’incaricoLa decisione dopo il fermo del poliziotto con l’accusa di omicidio volontario e gli ultimi dettagli emersi dalle indagini. Ternana Calcio, indagato l'ex super consulente Massimo FerreroAGI - Dopo i due esposti presentati dalla famiglia Rizzo, la procura di Terni, in seguito all'inchiesta di AGI, ha aperto un maxi fascicolo di... Approfondimenti e contenuti su Manlio Morcella Proprietà Ternana si affida a legale per stadio-clinicaSi è affidata all'avvocato Manlio Morcella la famiglia Rizzo, proprietaria della società Ternana calcio. Lo ha fatto alla luce degli ultimi imprevisti sviluppi relativi alla vicenda stadio-clinica, ... ansa.it Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: Azioni nei confronti di chi ha sbagliatoOspite dei microfoni di TGR Umbria, Manlio Morcella l’avvocato consulente della Ternana, ha preso la parola a seguito della conferenza stampa del responsabile dell'area tecnica del club umbro Diego ... tuttomercatoweb.com