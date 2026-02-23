Rogoredo il consulente della difesa dell’agente Cinturrino lascia l’incarico

Dario Redaelli ha deciso di lasciare il ruolo di consulente della difesa dell’agente Cinturrino, sospettato di aver causato la morte in seguito ai fatti di Rogoredo del 26 gennaio. La sua scelta deriva dalla complessità delle prove e dalle nuove testimonianze emerse nelle ultime settimane. Redaelli aveva fornito supporto tecnico-legale all’agente, ma ora si concentra su altri incarichi. La decisione di interrompere il suo ruolo apre nuovi aspetti nel procedimento.

Dopo il fermo dell’agente Carmelo Cinturrino con l’accusa di omicidio volontario in relazione ai fatti di Rogoredo del 26 gennaio, il consulente nominato dalla sua difesa, Dario Redaelli, ha lasciato l’incarico. «Non posso pensare di difendere una persona che ha preso in giro non solo il sottoscritto ma soprattutto l’istituzione di cui ho fatto parte per 40 anni», ha affermato secondo quanto riportato da Tgcom24. Redaelli, in passato esperto della polizia di Stato in materia di investigazioni scientifiche, ha aggiunto: «Mi dispiace molto per tutti i poliziotti che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza degli italiani e che rappresentano al meglio la divisa che indossano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato | "Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente" | Il consulente della difesa di Cinturrino lascia l'incarico

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontario

Rogoredo, svolta nell'inchiesta: fermato il poliziotto che sparò a Mansouri. L'accusa è di omicidio volontario

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio - facebook.com facebook