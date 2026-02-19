Ternana Calcio indagato l' ex super consulente Massimo Ferrero

Massimo Ferrero, ex super consulente della Ternana Calcio, è sotto indagine a causa di due esposti presentati dalla famiglia Rizzo. La procura di Terni ha deciso di aprire un maxi fascicolo dopo le rivelazioni dell'inchiesta di AGI. Le accuse riguardano presunte irregolarità legate alla gestione del club e ai rapporti tra le parti coinvolte. La vicenda si concentra su aspetti finanziari e decisioni prese negli ultimi mesi. La situazione resta sotto stretta osservazione e si attende una svolta nelle indagini.

AGI - Dopo i due esposti presentati dalla famiglia Rizzo, l a procura di Terni, in seguito all'inchiesta di AGI, ha aperto un maxi fascicolo di indagine. Al centro degli accertamenti, delegati alla Guardia di Finanza, una prima denuncia sugli atti dell'ex super consulente della società calcistica Massimo Ferrero (un passato come presidente della Sampdoria), e dell'ex amministratore unico Tiziana Pucci. L'accusa di infedeltà patrimoniale. Nelle carte, secondo quanto trapela, si chiede ai magistrati umbri di indagare i due per " infedeltà patrimoniale in concorso ". Tra Pucci e Ferrero, si ricorda, il legame è storico e inossidabile. 🔗 Leggi su Agi.it

