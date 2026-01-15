Terme l’attesa per i nuovi bandi Le offerte su Tettuccio e Torretta con scadenza fissata a maggio

Tra pochi giorni saranno pubblicati i nuovi bandi per la vendita delle aree Tettuccio, Regina, Excelsior e Torretta. Le offerte dovranno essere presentate entro maggio, rispettando i termini stabiliti. Questi bandi rappresentano un passo importante per la gestione e valorizzazione delle strutture termali, offrendo opportunità di investimento e sviluppo nel rispetto delle procedure previste.

Saranno pubblicati tra qualche giorno, con lo stesso termine per la presentazione delle offerte, i due bandi per la vendita di Tettuccio, Regina, ed Excelsior, da una parte, e la Torretta, dall'altra. La cessione degli immobili strategici delle Terme per singoli lotti entra così nel vivo, andando a toccare dei beni simbolo della città. La scadenza della offerte sembra prevista entro la fine di maggio. Gli unici interessamenti noti, al momento, sono quelli di Regione e Comune. A Firenze, poche settimane fa, è stata approvata la legge di stabilità che conferma anche per il 2026 lo stanziamento di 17,5 milioni di euro da destinare per l'acquisto di Tettuccio, Regina, ed Excelsior.

Terme, ora il nuovo bando. Servono collaboratori per la fase di transizione - Montecatini, 7 ottobre 2025 – Luca Quercioli, amministratore delle Terme, chiede ai soci dell’azienda di poter fare affidamento su ulteriori collaboratori per portare avanti l’attività. lanazione.it

