Terme l’attesa per i nuovi bandi Le offerte su Tettuccio e Torretta con scadenza fissata a maggio

Tra pochi giorni saranno pubblicati i nuovi bandi per la vendita delle aree Tettuccio, Regina, Excelsior e Torretta. Le offerte dovranno essere presentate entro maggio, rispettando i termini stabiliti. Questi bandi rappresentano un passo importante per la gestione e valorizzazione delle strutture termali, offrendo opportunità di investimento e sviluppo nel rispetto delle procedure previste.

Saranno pubblicati tra qualche giorno, con lo stesso termine per la presentazione delle offerte, i due bandi per la vendita di Tettuccio, Regina, ed Excelsior, da una parte, e la Torretta, dall'altra. La cessione degli immobili strategici delle Terme per singoli lotti entra così nel vivo, andando a toccare dei beni simbolo della città. La scadenza della offerte sembra prevista entro la fine di maggio. Gli unici interessamenti noti, al momento, sono quelli di Regione e Comune. A Firenze, poche settimane fa, è stata approvata la legge di stabilità che conferma anche per il 2026 lo stanziamento di 17,5 milioni di euro da destinare per l'acquisto di Tettuccio, Regina, ed Excelsior.

