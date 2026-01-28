Le Terme lavorano ai bandi per la vendita. La comunicazione ufficiale arriva da Apt Terme, la società collegata all’imprenditore Claudio Cardini. Ora si aspetta solo di sapere quando uscirà il nuovo bando, con l’obiettivo di concludere tutto entro giugno. La situazione resta in movimento, ma nessuno si ferma.

L’offerta c’è; quando arriverà il bando? La comunicazione ufficiale inviata da Apt Terme, società che fa riferimento all’imprenditore Claudio Cardini è stata inviata agli organi del concordato delle Terme. La società a responsabilità limitata vuole acquistare Leopoldine, Salute, Redi e altri edifici dell’azienda. Si tratta di tutto il patrimonio immobiliare per cui non si sono fatti avanti Comune, Regione, e Fondazione Caript. L’offerta irrevocabile di acquisto ha fatto scattare adesso la preparazione di un bando di gara, dove saranno inseriti tutti i beni che vorrebbe rilevare Art Terme. In base a una prima ipotesi, la procedura di vendita di questo gruppo di edifici dovrebbe essere avviata entro un mese, con scadenza, al massimo, tra la fine di maggio e i primi di giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vendita Terme, si lavora ai bandi. Obiettivo chiudere entro giugno

Amsef ha avviato ufficialmente la procedura, con l’obiettivo di concludere entro il mese di marzo.

Terme, a Montecatini la svolta è servita. Spunta il nome dell’imprenditore pratese CardiniDopo l’annuncio di Giani, ecco le prime indiscrezioni della vendita a un privato. Si fa il nome del ’re’ dei camping di lusso. Del Rosso: Premiato il lavoro ... msn.com

