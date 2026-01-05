Termovalorizzatori il Tar Sicilia dichiara inammissibile il ricorso contro il Piano regionale
Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che include la costruzione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione conferma la validità del piano approvato dalla Regione, volto a migliorare la gestione dei rifiuti nella regione e a promuovere soluzioni sostenibili. La sentenza rappresenta un passo importante nell’attuazione delle politiche ambientali siciliane.
Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana che prevede, fra l’altro, la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. Il ricorso mirava all’annullamento dell’ordinanza del Commissario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il Piano di gestione dei rifiuti, Schifani “Strada tracciata, andiamo avanti” - Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il Piano di gestione dei rifiuti, Schifani "Strada tracciata, andiamo avanti" ... italpress.com
Il ricorso contro i termovalorizzatori, il Tar del Lazio si dichiara incompetente: «Decida Palermo» - La decisione è stata presa in merito un'istanza proposta dall’associazione Rifiuti Zero Sicilia per contestare l’ordinanza regionale e le procedure di aggiudicazione della gara ... msn.com
Sviluppo e coesione, i numeri della Regione: "Avviati 270 progetti, c'è anche il termovalorizzatore di Palermo" - "Particolarmente rilevante è l’incremento delle risorse destinate alle polit ... palermotoday.it
Termovalorizzatori e partecipazione2 Oggi il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha condiviso delle immagini che mostrano come dovrebbero essere i futuri impianti da realizzarsi nel Comune di Palermo e di Catania. Immagin - facebook.com facebook
Procede spedita la progettazione dei termovalorizzatori: oggi abbiamo mostrato alla Stampa le anteprime di come saranno i due moderni impianti di #Palermo e #Catania, che ho voluto e che contribuiranno a rivoluzionare la gestione dei rifiuti in #Sicilia. #g x.com
