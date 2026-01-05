Termovalorizzatori il Tar Sicilia dichiara inammissibile il ricorso contro il Piano regionale

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che include la costruzione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione conferma la validità del piano approvato dalla Regione, volto a migliorare la gestione dei rifiuti nella regione e a promuovere soluzioni sostenibili. La sentenza rappresenta un passo importante nell’attuazione delle politiche ambientali siciliane.

Termovalorizzatori e partecipazione2 Oggi il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha condiviso delle immagini che mostrano come dovrebbero essere i futuri impianti da realizzarsi nel Comune di Palermo e di Catania. Immagin - facebook.com facebook

Procede spedita la progettazione dei termovalorizzatori: oggi abbiamo mostrato alla Stampa le anteprime di come saranno i due moderni impianti di #Palermo e #Catania, che ho voluto e che contribuiranno a rivoluzionare la gestione dei rifiuti in #Sicilia. #g x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.