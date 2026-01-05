Tar dichiara inammissibile il ricorso contro il Piano regionale rifiuti Schifani | Andiamo avanti sui termovalorizzatori

Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società contro il Piano regionale rifiuti, che include la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. La decisione permette di proseguire con le iniziative previste dal piano, come confermato dal presidente Schifani, sostenendo l'importanza di avanzare nel settore della gestione dei rifiuti con interventi strategici e pianificati.

